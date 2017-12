Palmeiras pode brigar com Botafogo Botafogo e Palmeiras podem entrar em choque por causa de um atacante de 19 anos chamado Hugo. O jogador treinava até o mês passado no clube carioca, onde era tido como grande promessa. Sem dar satisfações, porém, Hugo abandonou o Botafogo e apareceu para treinar com os juniores do Palmeiras, levado pelas mãos do empresário Cláudio Guadagno. O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, acusa Guadagno de má fé e diz que vai tomar "as medidas judiciais cabíveis" contra o empresário. Bebeto afirma que Hugo tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro. Guadagno, por sua vez, sustenta que o vínculo de Hugo com o clube carioca expirou em junho. "Ele era um jogador livre e veio para o Palmeiras. É isso. Simples assim", diz Guadagno. Ainda segundo o empresário, "o que Bebeto fala não pode ser levado em consideração. Ele está só querendo dar uma satisfação à torcida". Em meio à polêmica, Hugo treina nos juniores do Palmeiras. Segundo Alberto Strufaldi, responsável pelo departamento amador do Verdão, o imbróglio é entre Botafogo e Guadagno. Hugo estaria só fazendo testes no clube paulista, sob os olhares do técnico dos juniores, Wilson Coimbra.