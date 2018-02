Palmeiras pode desistir de Jardel Um encontro entre Luiz Augusto, procurador de Jardel, e a Diretoria do Palmeiras, nesta quinta-feira, vai definir o futuro do atacante. A situação é complicada para o jogador, que viajou para Fortaleza na terça-feira para acompanhar o enterro da avó e ainda não voltou. Pior: Jardel sequer se deu ao trabalho de telefonar, explicando as razões do atraso de oito dias. O técnico Estevam Soares não engoliu o sumiço e pediu uma posição. ?A diretoria vai se entender com os procuradores do jogador nesta quinta-feira. Depois vocês ficarão sabendo o que foi decidido?, disse o treinador. Luiz Augusto não foi encontrado pela Agência Estado. Quem atendeu o celular do empresário foi Beto, sócio em outros negócios. Ele não soube dizer por que Jardel está demorando tanto para se reapresentar ao Palmeiras. ?Só sei que a família do Jardel, em Fortaleza, é muito dependente dele.? Beto informou que o atacante, mesmo ausente, tem treinado diariamente. ?Na casa dele, em Fortaleza, há um campo tão bom quanto o do Palmeiras. O Jardel tem corrido todos os dias.? Jardel chegou ao Palmeiras há 50 dias. Assinou um contrato de risco com o clube, por três meses. Até agora não conseguiu jogar porque o Ancona, seu clube anterior, não o liberou do vínculo, mesmo devendo três meses de salário ao jogador. Por isso, o atacante ainda não recebeu nada do Palmeiras. O jogador entrou com uma ação na Fifa, pedindo a sua liberação. Seus empresários acreditam que a liberação deve sair até o fim de semana. De outra parte, fica cada vez mais provável o aproveitamento de Vágner Love no clássico de domingo, contra o São Paulo, às 16 horas, no Parque Antártica. O jogador continua sem dar entrevistas, mas tem participado de todos os treinamentos. Estevam Soares arma a equipe contando com o atacante. ?Achávamos que ele teria de viajar. Como não vai, conto com ele para o clássico.?