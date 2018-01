Palmeiras pode emprestar atletas para contratar Jean, do Flu

O Palmeiras parece próximo de acertar a contratação do volante Jean, do Fluminense. Para isso ocorrer, a equipe paulista deverá emprestar ao clube carioca alguns jogadores que não devem ser aproveitados pelo técnico Marcelo Oliveira na próxima temporada, além de dar uma compensação financeira. A diretoria do Fluminense já manifestou interesse em liberar o jogador por causa de seu alto salário.

O jogador recebe em torno de R$ 400 mil e tem uma multa de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 7,7 milhões). A ideia do Palmeiras é pagar um valor menor e emprestar alguns jogadores. Dois atletas já aparecem na mira do clube carioca: o volante Amaral e o atacante Alecsandro.

Com a contratação de Jean, o Palmeiras ficaria com um grande número de volantes. Além dele, o time teria Gabriel, Arouca, Thiago Santos, Matheus Sales e Rodrigo, além do garoto Daniel, que foi integrado ao elenco principal na reta final da temporada. Por isso, a intenção é acertar um empréstimo de Amaral.

Quanto a Alecsandro, o atacante já manifestou que gostaria de permanecer no clube, mas o Palmeiras espera utilizá-lo como moeda de troca em alguma negociação. Além do Fluminense, o Botafogo e o Coritiba são outros clubes que monitoram a situação do jogador.

Jean conversa com o Palmeiras desde outubro, mas as negociações foram paralisadas na reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Com o fim da temporada, o assunto foi bem encaminhado pelas partes e a tendência é que ele acerte com o clube paulista nos próximos dias.

Com 29 anos, Jean foi revelado pelo São Paulo e já teve passagens por América-SP, Marília e Penafiel, de Portugal. Além de atuar como volante, ele também pode ser utilizado como lateral-direito. Até o momento, o Palmeiras acertou a chegada de três jogadores: o goleiro Vagner, o zagueiro Roger Carvalho e o volante Rodrigo, que ainda não foi oficializado pelo clube.