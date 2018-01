Palmeiras pode escolher adversário Uma curiosidade motiva os torcedores do Palmeiras para o jogo desta quarta-feira à noite contra o Universidad de Chile, a partir das 21h40: como se comportará o time em Santiago? Desde a semana passada o técnico Celso Roth vem dizendo que, se for conveniente, poderá "escolher" o adversário do Palmeiras na próxima fase da Libertadores da América, as oitavas-de-finais. Isso, em tese, poderia significar a perda de pontos ou no jogo de amanhã ou na última partida do time na fase de classificação, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, no dia 2 de maio. Cerro, com 13 pontos e mais um jogo pela frente, e Palmeiras, com 10 e mais duas partidas a realizar, já estão classificados no grupo 2. Resta saber quem será o primeiro colocado. Se vencer as duas, o Palmeiras termina em primeiro. Em princípio, no cruzamento da próxima fase, o Palmeiras não gostaria de enfrentar o Cruz Azul nas oitavas-de-finais. O time mexicano é o líder do grupo 7, com 10 pontos, e joga a 2.240 metros de altitude. Em segundo lugar está o Defensor Sporting, do Uruguai, com 7 pontos. O terceiro colocado, no entanto, é o Olmedo, do Equador, que manda seus jogos em Riobamba, a 2.754 metros de altitude e ainda pode terminar como primeiro colocado. As opiniões entre os palmeirenses parecem divididas. "Se existe a possibilidade de escolher o adversário mais conveniente, então vamos escolher", prega o ex-goleiro Oberdan Catani. Outro conselheiro do clube, este muito influente e que pediu para não ter seu nome divulgado para, segundo ele, "evitar polêmicas", afirma: "Acompanho futebol há 41 anos e nunca vi uma coisa como essa dar certo. O que o técnico pediria? Para os jogadores entregarem o jogo?", pergunta. Ao contrário do que aconteceu na partida contra o Sport Boys no Parque Antarctica, semana passada, Celso Roth vai colocar em campo um time com características ofensivas. O meia Lopes entrará no lugar de Taddei, jogador de marcação. Na opinião dos jogadores, o Universidad de Chile jogará sem a responsabilidade de vencer por já estar eliminado, o que representará um perigo a mais para o time brasileiro. "Com certeza será um jogo muito mais difícil do que foi aqui", disse o lateral-esquerdo Felipe, referindo-se à vitória palmeirense por 2 a 1 no Parque Antártica, no dia 8 de março. "Jogar contra uma equipe que não tem nada a perder é muito pior que enfrentar um adversário que também luta pela classificação", disse o zagueiro Alexandre.