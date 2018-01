Palmeiras pode fazer eleições dia 6 As eleições do Palmeiras devem ser em 6 de janeiro. A data foi escolhida porque haverá mudança na legislação dos clubes no dia 11. Segundo essa mudança, os sócios teriam direito a voto. Se os sócios do Palmeiras votassem, o presidente Mustafá Contursi perderia a certeza de reeleição. Como controla o Conselho Deliberativo, quer as eleições no dia 6. Assim, os eleitores seriam apenas conselheiros. Até por isso, Mustafá apresentou hoje o novo CT do Palmeiras no Parque Ecológico. Ele não está inteiramente construído. Mas como as eleições estão perto, vale mostrar obra inacabada. O importante é fortalecer o apoio que tem.