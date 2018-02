Palmeiras pode ficar sem Adãozinho Além de não poder contar com o goleiro Marcos, que estará com a seleção brasileira e será substituído por Sérgio, o Palmeiras dificilmente terá o volante Adãozinho na partida de quarta-feira (26), contra o Criciúma, pela Copa do Brasil. O jogador se queixa de dores na perna direita, que o incomodam desde o primeiro confronto com os catarinenses, quando recebeu uma pancada no local. Se Adãozinho não se recuperar, o técnico Jair Picerni escalará Corrêa, que não decepcionou quando foi utilizado. Mesmo assim, a ausência do volante é uma baixa considerável, pois Adãozinho vem jogando bem, principalmente na marcação. Uma vitória simples - ou um empate por 0 a 0 - garante a classificação do time para as oitavas-de-final. Picerni espera que, nesta semana, a diretoria lhe entregue pelo menos um reforço. As prioridades são um atacante e um meia.