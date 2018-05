Palmeiras pode igualar pior série sob comando de Marcelo Oliveira

Se não ganhar do XV de Piracicaba, quinta-feira, fora de casa, o Palmeiras vai completar uma sequência de seis jogos sem vitória, igualando a pior série sob o comando do técnico Marcelo Oliveira.

A sequência de cinco jogos sem triunfos inclui empates contra o São Bento (2 a 2), Oeste (0 a 0), Linense (1 a 2) e Santos (0 a 0) no Campeonato Paulista. Além disso, a equipe alviverde empatou novamente diante do River Plate-URU (2 a 2) na estreia na Libertadores.

No final do ano passado, no mês de novembro, Marcelo Oliveira ficou seis jogos sem vencer. Naquele período, a série incluiu Santos (1 a 2), Vasco (0 a 2), Atlético-PR (3 a 3), Cruzeiro (1 a 1), Santos (0 a 1) e Coritiba (0 a 2).

Nem mesmo o título da Copa do Brasil amenizou as críticas ao trabalho do treinador, que ainda não encontrou a melhor formação. Em oito partidas, Marcelo Oliveira utilizou oito escalações diferentes. Nos dois últimos jogos, por exemplo, ele adotou um esquema com três volantes.

O volante Mathes Sales admitiu que o elenco está preocupado com a permanência do treinador. "Estamos (preocupados), sim. Ele é gente boa, ajuda todo mundo", afirmou o jovem volante.