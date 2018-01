Palmeiras pode oferecer Maikon Leite por Erik, do Goiás

Em busca de reforços para o ataque, o Palmeiras negocia a contratação do atacante Erik, um dos destaques do Goiás nesta temporada. Para levar o jogador de 21 anos, a diretoria palmeirense pode envolver o atacante Maikon Leite na transação.

No meio do ano, Erik chegou a ter tudo certo com o Fenerbahce, da Turquia, mas a negociação acabou fracassando e ele ficou no Goiás. Com o rebaixamento do time esmeraldino, o jogador decidiu aproveitar o fato de estar em alta para deixar o clube. Além do Palmeiras, o Fluminense também entrou em contato com o Goiás para tentar a contratação do atacante, que tem sido convocado para seleções de base.

Um fato curioso, é que Erik é agenciado pelo empresário Eduardo Uram, que já levou o goleiro Vagner, o zagueiro Roger Carvalho e o volante Rodrigo para o Palmeiras nos últimos dias e já contava com outros atletas no elenco alviverde. O presidente Paulo Nobre chegou a comentar sobre a relação com o agente (leia aqui).

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quanto a Maikon Leite, ele disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Sport e não está nos planos do Palmeiras para o ano que vem.