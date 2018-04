Palmeiras pode pedir liberação de Henrique da seleção A diretoria do Palmeiras prometeu agir se a primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Tijuana for marcada para a próxima semana. Nesse caso, o clube vai pedir para a CBF liberar o zagueiro Henrique, convocado para o amistoso da seleção brasileira contra o Chile, na próxima quarta-feira, para que não atue desfalcado no México.