Palmeiras pode perder Claudecir e Adão O volante Claudecir acertou na noite de quinta-feira um contrato de dois anos com o Kashima Antlers e deverá viajar ao Japão no dia 19 para providenciar sua mudança. Dificilmente continuará vestindo a camisa do Palmeiras. Já o meia Adãozinho estuda uma proposta oficial do Flamengo. E até o jovem lateral Pedro, que havia acertado contrato com o São Caetano para ganhar o dobro, demonstrou irritação com os dirigentes. A negociação de Claudecir com o Kashima também retrata a falta de comunicação no clube. Jair Picerni ficou espantado ao ser informado sobre o assunto pela Agência Estado: ?Não estou sabendo de nada.? Segundos depois, admitiu que notara algo de estranho: ?Ele nem compareceu ao treino de hoje. Vou tentar saber o que aconteceu.? O volante permanecerá dois anos no Japão e terá um salário mensal de US$ 40 mil. O treinador mostrou-se indiferente em relação à transferência de Adãozinho para o Flamengo. ?Ele conversou comigo sobre o assunto. Se for bom para o jogador e para o clube, não vejo problemas.?