Palmeiras pode perder dois volantes O Palmeiras pode perder dois volantes nos próximos dias. Fernando interessa ao Inter-RS, clube pelo qual já atuou, e também ao Atlético-PR. Claudecir é outro que está nos planos do time do Paraná, além de ter sido procurado pelo Santos. O técnico Carlos Alberto Parreira, que assumiu recentemente o Inter, aprovou a contratação de Fernando e deu aval aos dirigentes gaúchos para que iniciassem as negociações. Como não vem sendo aproveitado pelo técnico Celso Roth, Claudecir admite defender outra equipe, embora ainda tenha contrato com o Palmeiras. Como o Palmeiras tem um elenco numeroso, com mais de 30 jogadores, a diretoria não vai segurar atletas que não sejam considerados indispensáveis. Assim, o atacante Tuta e o volante Flávio também podem deixar o Palestra Itália. Felipe e Alex estão praticamente descartados para o segundo semestre. Alex interessa ao Cruzeiro e pode ter seu passe emprestado ao clube mineiro pelo Parma, da Itália. O goleiro Sérgio espera uma proposta para poder atuar em outra equipe, apesar de ter contrato até 2003. Embora aceite a situação, ele prefere mudar de rumo a permanecer na reserva de Marcos. Os dirigentes do Palmeiras estão se reunindo diariamente, mas até agora não conseguiram contratar nenhum reforço. A prioridade é a lateral esquerda e o meio-de-campo. Na lista, constam nomes como os de Robert, do Santos, Robert, do Botafogo de Ribeirão Preto, Roger, do Grêmio, e Marquinhos, do Goiás. "Estamos conversando, discutindo contratos, mas ainda não definimos nada", afirmou o diretor de futebol do clube, Américo Faria. O primeiro jogo do Palmeiras no segundo semestre será no dia 24 de julho, contra o Universidad de Chile, pela Copa Mercosul, em Santiago. O time deverá ter várias modificações em relação ao que foi derrotado pelo Boca Juniors na semifinal da Libertadores. Punição - O zagueiro Alexandre foi suspenso pela Confederação Sul-americana de Futebol por uma partida pela expulsão diante do Boca. Mesmo assim, ele poderá atuar na estréia da equipe na Mercosul. Segundo a Conmebol, a pena só é aplicada em jogos da Libertadores.