Palmeiras pode perder mando de campo O Palmeiras foi indiciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pode perder o mando de campo pelo incidente ocorrido na partida contra o Botafogo, em 26 de outubro, no Palestra Itália, quando um copo d?água foi arremessado no gramado. O clube será julgado na segunda-feira pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD e está denunciado no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) - "deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua praça de desporto". A pena para quem infringe o artigo é de perda de mando de campo de um a três jogos e multa de R$ 50 mil a R$ 500 mil. A tendência é que o Palmeiras sofra a punição mínima. Mas, se agir com rapidez, não deverá ter de atuar com o Guarani, dia 20, longe da capital de São Paulo - vai ser o primeiro confronto do Palmeiras, em casa, após o julgamento. O clube teria de entrar com um pedido de efeito suspensivo no STJD, alegando que reprimiu o autor do incidente, que foi detido e levado à delegacia policial. Com o mesmo argumento, o Botafogo conseguiu se livrar de punição semelhante, por causa de uma garrafa cheia d?água lançada no gramado do Caio Martins, em partida contra o São Caetano. Na ocasião, o infrator foi preso. O Palmeiras também está envolvido em outra polêmica no tribunal. O Grêmio ainda vai ter analisado recurso em que pede anulação do jogo com o clube paulista, disputado em Pelotas, em 30 de outubro. O presidente do STJD, Luiz Zveiter, informou que não considera a hipótese defendida pelo Grêmio. No entanto, Zveiter afirmou que o atleta Claudecir, autor de um gol marcado com um toque de mão, pode sofrer pena severa, "se ficar comprovado que agiu dolosamente". O desembargador também previu a possibilidade de uma pena rigorosa para o árbitro Edilson Soares da Silva, que teria cometido erros graves no jogo.