Palmeiras pode perder Marcos e Alessandro O técnico do Palmeiras, Jair Picerni, ganhou duas preocupações para o jogo de sábado contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Nos treinos da manhã desta quinta-feira o goleiro Marcos e o lateral-direito Alessandro se contundiram e passaram a ser dúvidas para o clássico que será disputado no Palestra Itália, em São Paulo. Alessandro recebeu uma pancada na perna esquerda durante o coletivo e Marcos reclamou de uma lesão muscular. Os dois serão submetidos a exames mas, segundo os médicos, correm o risco de desfalcar o time. Além deles, o zagueiro Leonardo tem poucas chances de ser escalado. O jogador voltou a sentir dores na panturrilha direita que quase o tiraram da partida contra o Mogi Mirim, na rodada do último final de semana. Se Leonardo for vetado pelo departamento médico, o volante Alceu poderá ser deslocado para a quarta-zaga.