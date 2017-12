Palmeiras pode perder Pedrinho e Marcos Além de Magrão, que estuda três propostas do futebol europeu (de França, Espanha e Alemanha), os outros dois grandes ídolos da torcida palmeirense podem deixar o clube no fim do ano: Marcos e Pedrinho. E tudo isso, segundo pessoas próximas ao presidente Mustafá Contursi, com o intuito de reduzir drasticamente a folha salarial do clube. O primeiro a sair seria Pedrinho, que recebe R$ 100 mil mensais. Como seu vínculo com o Palmeiras expira em julho do ano que vem, o meia poderia fazer um pré-contrato com qualquer outro clube já em janeiro. Nesse caso, ele deixaria o Palestra Itália no segundo semestre de 2005, sem que o Palmeiras recebesse nada em troca. Por isso, a diretoria tem certa urgência em negociá-lo agora. Por enquanto, dois clubes mostraram interesse no jogador: um da Grécia e outro da Arábia Saudita. O time grego seria o Paok, que estaria interessado em pagar até US$ 1 milhão pelo meia. Já o clube árabe tem seu nome mantido em sigilo. Com relação a Marcos, não há urgência nenhuma em tentar vendê-lo agora, já que o goleiro tem contrato até o final de 2006. Mas sua idade (32 anos) e seu estado físico (ele passou por uma delicada cirurgia no punho esquerdo em julho) poderiam ser fatores determinantes para levar a diretoria a tentar negociá-lo. E isso sem falar em seu alto salário, estimado em mais de R$ 150 mil mensais. Dois clubes que já teriam mostrado interesse em Marcos são o Cruzeiro e o Santos. Os mineiros, aliás, estão de olho no goleiro desde o ano passado. No Palestra Itália, há quem diga que o Cruzeiro toparia ceder até seis jogadores em troca não só de Marcos, mas também de Pedrinho. "Tem muita gente falando isso aqui no Palmeiras e o interesse do Cruzeiro no Marcos é antigo. Mas não sei se o Mustafá estaria interessado em liberar o Marcos, que é o grande ídolo da nossa torcida e é titular absoluto", diz Antônio Carlos Corcione, um dos assessores do presidente do clube. Corcione revela ter ouvido rumores até de que o Arsenal, da Inglaterra, voltaria a fazer uma oferta por Marcos. Em 2002, após a Copa do Mundo, os ingleses ofereceram US$ 4 milhões ao Palmeiras pelo goleiro. O clube topou. Marcos, não. "Já ouvi esse papo, sim, de que o Arsenal estaria interessado no Marcos novamente. Mas só vou acreditar quando ver novamente a proposta em mãos, como foi daquela vez", afirma Corcione. Além de Marcos, Magrão e Pedrinho, outro jogador que despertou interesse de clubes estrangeiros foi o volante Corrêa. No Palestra Itália, fala-se que um clube alemão estaria disposto a pagar até 1 milhão de euros pelo jogador que, apesar de ser titular, ganha duas vezes menos do que Fábio Gomes, volante que não fica nem no banco de reservas. Fábio Gomes, aliás, está de saída. Seu contrato termina em dezembro e não será renovado. Outro que pode sair do Palmeiras é o lateral-direito Baiano. Ele já tem proposta do Saturn, da Rússia. "Quero ficar no Palmeiras, principalmente se a gente conseguir a vaga na Libertadores. Mas, caso contrário, não sei o que pode acontecer com meu futuro", admite Baiano, cujo contrato acaba no final de dezembro e que, depois disso, ficará livre para negociar com qualquer outro clube. Reforços - A possibilidade de ficar sem Baiano fez com que a diretoria do Palmeiras intensificasse as negociações com Bruno, do Marília. Dirigentes do clube do interior afirmam ter uma reunião esta semana com Mustafá Contursi para sacramentar a venda do lateral-direito que, segundo eles, "está bem avançada".