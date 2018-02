Palmeiras pode realizar amistosos contra a Juventus

O presidente do Palmeiras, Affonso Della Monica, confirmou durante a apresentação do novo patrocinador (Fiat) que o clube pode realizar amistosos com a Juventus de Turim na temporada 2008. Veja também: Palmeiras fecha patrocínio de R$ 21 milhões com a Fiat As partidas serviriam para relembrar a final da Copa Rio de 1951, quando o Palmeiras se tornou campeão mundial ao derrotar a equipe italiana na final. Seriam dois jogos: um deles no Brasil, provavelmente em agosto, mês de aniversário do clube, e o outro na Itália. "É possível que tenhamos amistosos no ano que vem", contou Della Monica, que vestiu a camisa com o logo do novo patrocinador após evento na sede do clube. "Isto está dentro das possibilidades que esta parceria pode trazer para a gente." Pelo acordo de três anos com a Fiat, o Palmeiras receberá cerca de R$ 21 milhões por temporada. Ainda existe a possibilidade da confecção de projetos interligados com a Juventus, que também é patrocinada pela montadora italiana.