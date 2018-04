Palmeiras pode recorrer já na quinta da suspensão de Valdivia

O departamento jurídico do Palmeiras vai entrar quinta ou sexta-feira com recurso para redução da pena de Valdivia, suspenso nesta quarta por cinco jogos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). E já adiantou que vai pedir efeito suspensivo para Valdivia atuar nas três últimas rodadas do Brasileiro. Veja também: Valdívia é suspenso por cinco jogos pelo STJD Você concorda com a suspensão? "Acho difícil conseguir o efeito suspensivo, mas acredito na redução da punição", declarou o advogado do clube, Luiz Roberto Castro. Por causa da proximidade do fim da competição, ele vai pedir urgência no processo, até porque o Pleno do tribunal (última instância) só se reúne de 15 em 15 dias. "Solicitarei atenção especial. O Valdivia é peça-chave para o Palmeiras, que luta por vaga na Libertadores." O chileno não quis dar entrevistas após a decisão da 3.ª comissão disciplinar. "Ele pediu para não falar, por estar chateado e nervoso", contou o advogado do Palmeiras. Os auditores não acharam que houve agressão de Valdivia nas duas jogadas e, sim, ato de hostilidade. Por isso, Por isso, a pena não foi tão pesada como poderia ter sido - de até 1.080 dias de suspensão. "Ele é perseguido por ter habilidade e uma hora perdeu a cabeça, como já aconteceu com Garrincha", declarou o auditor Luiz Tavares.