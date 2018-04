Palmeiras pode reintegrar lateral-direito Luis Felipe após empréstimo

SÃO PAULO - Após disputar o último Campeonato Paulista pelo Penapolense, o lateral-direito Luis Felipe pode ser reintegrado ao elenco do Palmeiras para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador está sendo analisado pela comissão técnica e uma definição deve acontecer nos próximos dias.

Na terça-feira pela manhã, o lateral foi até a Academia de Futebol para acertar sua situação contratual. Ele participou no período da tarde de um trabalho de cruzamentos para a área e foi um dos destaques, o que fez o técnico Gilson Kleina passar a observá-lo com mais atenção. Na quarta, mais uma vez o lateral chamou a atenção durante o treino de finalizações.

Luis Felipe foi revelado pelo Palmeiras e estreou no time profissional em 2010, sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Entretanto, nunca tive uma sequência de partidas e já foi emprestado para Bragantino, Mogi Mirim, Boa Esporte e Penapolense.

Algo que pode ajudar na permanência do lateral é que ele também sabe atuar pelo lado esquerdo, o que resolveria uma das carências que a diretoria tenta sanar com a chegada de reforços, pois conta apenas com Juninho e Marcelo Oliveira - que é volante, mas atua improvisado na posição. Na direita, o clube tem neste momento Ayrton e Weldinho.