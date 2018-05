Organizada do Palmeiras quer ficar no Allianz até o final da partida do Flamengo

A combinação de uma vitória do Palmeiras sobre o Botafogo e uma derrota do Santos diante do Cruzeiro nos jogos marcados para as 17h deste domingo pode criar uma situação inusitada. O Alviverde terá de esperar o jogo entre Flamengo e Coritiba, marcado para as 19h30, no Maracanã, para eventualmente comemorar o título. O clube carioca é o terceiro colocado no Nacional, cinco pontos atrás.

O Palmeiras não tem programação para acompanhar o jogo do rival carioca, mas sua torcida sim. A Mancha Alviverde, principal organizada do clube, pretende ficar dentro do estádio até o fim da partida do Flamengo. Outras torcidas cogitam permanecer nas proximidades da Arena. O jogo contra o Botafogo será o primeiro após a punição imposta pelo STJD em função da briga entre palmeirenses e flamenguistas em Brasília, em junho.

A PM não vai permitir a concentração nas ruas próximas ao Allianz no final. “A restrição de circulação será a mesma deferida e implementada nos outros jogos. Após o término da partida, caberá ao policiamento territorial o patrulhamento preventivo voltado a facilitar a dispersão pacífica, evitando a aglomeração de pessoas nas Ruas Palestra Itália, Caraíbas e Diana. O planejamento está direcionado a todos os aspectos de segurança pública que envolvem o evento”, informa a Polícia Militar.

Nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, as partidas serão realizadas no mesmo horário, todas às 17 horas.