Palmeiras pode ser punido pela Fifa A derrota de quarta-feira para o Universidad de Chile, por 2 a 1, em Santiago, pela Copa Mercosul, desencadeou um clima de preocupação na reapresentação do Palmeiras, hoje, na Academia. Logo que chegou, o diretor de Futebol Sebastião Lapola ficou sabendo que o clube pode ter cometido um grave equívoco ao utilizar o atacante Fábio Júnior no segundo tempo da partida. Assessores de imprensa da Fifa, segundo a agência de notícias Ansa, divulgaram que a entidade havia respaldado a decisão da Liga Italiana de punir o jogador por 1 ano por causa de utilização de passaporte falso. Segundo a assessoria da Fifa, o Palmeiras pode ser punido por não ter respeitado a decisão. Lapola admitiu que o clube não recebeu nenhum comunicado oficial da Fifa autorizando ou proibindo o jogador de atuar. Seu único argumento em defesa foi dizer que recebeu uma permissão formal da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para que Fábio Júnior jogasse na Mercosul. "A Conmebol nos enviou a autorização por escrito", ressaltou o diretor. Além da possibilidade de entrar em atrito com a entidade máxima do futebol, outros fatores carregaram ainda mais o ambiente no clube. O departamento médico comunicou que o atacante Donizete, que estreou na equipe, ficará cerca de 40 dias afastado por causa de uma distensão muscular sofrida contra o time chileno. O jogador, de 32 anos, atribuiu a contusão ao treinamento que fez com um "personal trainer" antes de ser contratado pelo Palmeiras. "Forcei muito os músculos em um período que normalmente os jogadores estão de férias", lamentou. Na opinião do técnico Celso Roth, a equipe não foi bem no segundo tempo do jogo e precisa de uma seqüência de jogos para se acostumar com o esquema 3-5-2. O time enfrenta sábado o Rive Plate, no Palestra Itália, pela segunda rodada da competição, e necessita da vitória para não ficar na última colocação do grupo E. "Se não vencermos nossa situação ficará complicada, teremos dificuldades em nos classificar para a próxima fase", alertou Roth.