Palmeiras pode ter Baiano de volta Enquanto a diretoria fala em reforçar o elenco com a volta do lateral-direito Baiano, que nesta terça-feira rescindiu contrato com o Boca Juniors, o Málaga promete fazer uma proposta para levar o atacante Marcinho. O clube espanhol, que acaba de perder Amoroso para o São Paulo e Fernando Baiano para o La Coruña, está disposto a levar o atacante palmeirense, segundo o diário As. Até o momento, no entanto, o Palmeiras não recebeu nenhuma proposta. E o próprio jogador desconhece o suposto interesse. Tanto é que passou a tarde, hoje, falando em brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro, após os três gols marcados na virada de sábado, contra o Vasco, no Parque Antártica. "E por que não pensar nisso? Se o ano passado fiz 13 gols, praticamente sem jogar o primeiro turno, dá para entrar na briga este ano. Até brinquei hoje com o Léo (Leonardo Silva, zagueiro palmeirense). Vê se você segura o Robgol (atacante do Paysandu) lá em Belém que eu vou tentar diminuir a diferença." Mas Marcinho sabe que, antes de pensar em ser artilheiro, é preciso confirmar a recuperação do time com uma vitória sobre o Paysandu, no domingo. Conversando com seus companheiros, hoje, o atacante se convenceu de que o Palmeiras tem todas as condições de repetir o desempenho do segundo tempo contra o Vasco. "Nosso objetivo é esse. A gente tem que jogar com personalidade. E saber como reagir se tomar o primeiro gol", disse Marcinho. "A bola não pode mais queimar no pé, como acontecia até o jogo com o Vasco." O desafio palmeirense, agora, é conseguir uma seqüência de vitórias para melhorar a classificação no Campeonato Brasileiro. "Pela qualidade do grupo, nossa classificação é incompatível", resumiu Paulo Bonamigo, hoje à tarde. O treinador tem algumas dúvidas para definir a equipe. Sem Alceu e Sérgio Gioino, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, ele ainda está em dúvida quanto aos substitutos. O zagueiro Daniel tem chances de entrar como volante. No ataque, a briga ficará entre Washington e Ricardinho. "Tenho até sexta-feira para fazer minha opção." Até sexta-feira Bonamigo também definirá de que maneira Pedrinho será aproveitado. É praticamente certo que o meia não começará a partida como titular. O treinador ficou de ouvir Sullivan Dallavalle. Se a opinião do preparador físico tiver um mínimo de peso, Pedrinho deve ser resguardado para o segundo tempo. O time viaja para Belém sábado pela manhã.