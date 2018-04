Palmeiras pode ter cinco desfalques contra o Atlético-PR

O técnico Muricy Ramalho terá dificuldades na montagem da equipe para o próximo desafio do Palmeiras, neste sábado, diante do Atlético-PR, em casa. Após a importante vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão, que deixou o time na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, três pontos à frente do segundo colocado São Paulo, Muricy pode ter até cinco desfalques no Palestra Itália.

Três jogadores são ausências certas. O zagueiro Danilo, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, também não joga no sábado. Ele está emprestado pelo clube paranaense e há uma cláusula em seu contrato que o impede de enfrentar o ex-time. Os outros dois desfalques são Cleiton Xavier e Armero. O meia recebeu o terceiro cartão amarelo e o lateral-esquerdo foi expulso no Mineirão.

Já Edmílson e Wendel podem ficar de fora por lesão. O volante, que foi cortado minutos antes do jogo desta quarta, será reavaliado nesta quinta pelos médicos. Ele reclama de dores na coxa esquerda. O lateral-direito foi levado a um hospital perto do Mineirão com suspeita de fratura na mandíbula. Ele saiu de campo sangrando bastante e foi substituído pelo chileno Figueroa.