Palmeiras pode ter nome em estação de metrô O Corinthians já empresta seu nome a uma estação de metrô, a Corinthians/Itaquera. E o Palmeiras pode empatar este ?confronto metroviário? em breve. É que o deputado estadual Luís Carlos Gondim (PL), atendendo reivindicação da Torcida Uniformizada do Palmeiras (TUP), entrou com Projeto de Lei para alterar o nome da estação Barra Funda para Estação Palmeiras/Barra Funda. "É uma lei sem maldades, para homenagear o clube pelos seus 90 anos (fará aniversário 26 de agosto), a torcida, que está no bairro, a migração...", justifica Gondim, fazendo questão de ressaltar que torce para o Santos. Com tamanha rivalidade, é claro que as estações não poderiam estar próximas. Elas ficarão nas extremidades da linha Leste-Oeste, a vermelha, da Companhia do Metropolitano de São Paulo, como aliás, já é hoje. "Os são-paulinos estão até brincando que vão requisitar um heliporto. Enquanto corintianos e palmeirenses vão de trem, eles viajarão de helicóptero." Gondim diz que seriam necessários três meses para a aprovação da lei. "Ela tramita em várias comissões, de esportes, redação. Se conseguirmos a redação rápida, pediremos urgência, para ser aprovada antes do aniversário do Palmeiras."