Palmeiras pode ter o 3º melhor aproveitamento da história do Brasileiro

A campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro está perto de atingir outra façanha além do título. Se um empate já é suficiente para concretizar a conquista, outro feito pode valorizar ainda mais o trabalho do atual elenco. Caso vença as duas partidas restantes, o clube terá o terceiro melhor aproveitamento da história dos pontos corridos, formato adotado na competição nacional desde 2003.

Por vezes criticado pelo estilo de jogo, apelidado de "Cucabol", o time tem sido eficiente nas bolas paradas e regular para se manter na liderança desde junho. O Palmeiras já superou o estigma de não se dar bem em pontos corridos, pois a campanha já é a melhor do clube nesse tipo de regulamento.

"A verdade é que aprendemos a jogar pelo resultado para sermos campeões. Paramos de ser um time de espetáculo para ser um time que quer ser campeão", disse o técnico Cuca.

O aproveitamento, de 68% dos pontos, pode chegar a 70% se a equipe superar Chapecoense e Vitória nas rodadas finais. Até então, a melhor campanha do Palmeiras na era dos pontos corridos tinha sido de 57% dos pontos conquistados, obtida nas edições de 2004 e 2008.

Desde 2003, ano da adoção do atual formato para se indicar o campeão nacional, somente duas campanhas não podem mais ser alcançadas pelo Palmeiras em caso de mais duas vitórias do time de Cuca até a 38.ª rodada. A do Cruzeiro, que na temporada inaugural dos pontos corridos teve 72% de aproveitamento, e a do Corinthians, que no ano passado quase bateu a marca ao chegar a 71%.

A difícil concorrência com Santos, o segundo classificado, e Flamengo, o terceiro, dão mais peso aos números do líder. O aproveitamento dos pontos dos dois maiores perseguidores do Palmeiras neste Brasileiro (63% e 62%, respectivamente) é o melhor da era dos pontos corridos, igualando-se ao de 2012, quando Atlético-MG e Grêmio tentavam alcançar o Fluminense.

Para ser campeão sem depender de outros resultados, o time precisa de um empate contra a Chapecoense, domingo, no Allianz Parque, ou na última rodada, contra o Vitória, na Bahia.

Neste returno, o Palmeiras perdeu somente uma partida – para o Santos, na Vila Belmiro. A equipe pode comemorar a conquista mesmo sem vencer os confrontos restantes, desde que o Santos não ganhe do Flamengo, no Maracanã, e do já rebaixado América-MG, pela última rodada, na Vila Belmiro.

ABSOLUTO

Com oito títulos no Brasileiro, o Palmeiras pode, nos próximos dias, desempatar o placar com o Santos e se tornar o maior vencedor da história, com o eneacampeonato.

Para protagonistas das conquistas anteriores, os números da campanha são expressivos e não permitem questionamentos sobre a qualidade do elenco do técnico Cuca. "O Palmeiras foi muito regular e eficiente neste Brasileiro. Pode não ser brilhante, mas é competente", elogiou o ex-atacante Leivinha, bicampeão brasileiro pelo clube em 1972 e 1973.

Colega de Leivinha na época, o ex-atacante César Maluco afirmou que mais importante do que as apresentações em campo, foi a campanha deste ano resgatar a história do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. "O time está muito confiante e certamente vai ficar com o título. É fundamental o Palmeiras mostrar para as novas gerações o quanto a nossa tradição é de vitórias", comentou.