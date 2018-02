Palmeiras pode ter reforços para o time nesta terça-feira O Palmeiras pode ter dois jogadores do Cruzeiro ainda nesta terça. O presidente do clube mineiro, Alvimar Perrela, está disposto em contar com Marcinho e para levar o meia para Belo Horizonte, confirmou nesta segunda que o volante Martinez já acertou com o Palmeiras. Além dele, o lateral-esquerdo Leandro também seria envolvido na troca com Marcinho. Mas para que Leandro jogue no Parque Antártica, o Porto, dono de 75% dos direitos federativos do lateral, deve dar seu aval. Caso não seja possível a transferência de Leandro, Francismar entraria na troca. ?Acredito que até terça essa negociação seja esclarecida e decidida?, disse Perrella.