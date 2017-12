Palmeiras pode ter Ronaldo, diz jornal Duas vezes eleito o melhor jogador do mundo, o atacante Ronaldo, da Internazionale de Milão, pode retornar ao Brasil e defender o Palmeiras, revela o jornal italiano ?Corriere dello Sport? em sua edição deste sábado. Ambos os clubes têm patrocínio da Pirelli. Segundo a publicação, o jogador seria emprestado à equipe paulista para retomar a forma física e adquirir ritmo de jogo até a Copa do Mundo de 2002, na Coréia do Sul e no Japão. Por outro lado, a matéria insinua que o real motivo da transferência é a insatisfação de Ronaldo em ficar no banco de reservas nas últimas partidas do time italiano, desde que sofreu uma lesão muscular. Na quinta-feira, Ronaldo atuou apenas 14 minutos na partida contra o Ipswich, pela Copa da Uefa e ao final do jogo, vencido pela Inter por 4 a 1, o atacante deixou o campo sem cumprimentar o técnico Héctor Cuper.