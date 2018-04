Palmeiras pode ter seis novidades para encarar o River Plate-URU

O Palmeiras pode ter muitas novidades para encarar o River Plate-URU, quinta-feira, às 21h45, no Allianz Parque. Os atacantes Dudu e Cristaldo, os meias Zé Roberto e Cleiton Xavier e o zagueiro Edu Dracena têm grandes chances de ficarem à disposição do técnico Cuca para a decisiva partida válida pela Libertadores.

O meia Cleiton Xavier, que não atua desde agosto do ano passado, já foi confirmado pelo treinador que deve ficar pelo menos no banco de reservas. Após o jogo com o Mogi Mirim, Cuca avisou que pretende levar o jogador para o duelo com os uruguaios após ele se recupera de uma lesão na panturrilha direita ocorrida durante a pré-temporada.

Dudu desfalcou a equipe nos últimos dois jogos após sentir dores na coxa direita, assim como Cristaldo. Ambos fizeram um treino leve no gramado na segunda-feira, mas a tendência é que ambos estejam em condições de jogo. Como Gabriel Jesus está suspenso, por ter sido expulso contra o Rosario Central, Dudu pode aparecer entre os titulares.

Já Edu Dracena, Arouca e Zé Roberto foram preservados da partida contra o Mogi Mirim e devem estar 100% para o duelo com os uruguaios. O elenco do Palmeiras treina na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol e na quarta-feira a atividade será no Allianz Parque, palco do jogo com o River Plate-URU.