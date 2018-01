Palmeiras pode ter zagueiro Marinho O presidente Mustafá Contursi teve um fim de semana muito promissor para a sua reeleição. Ele levou conselheiros para conhecerem o Centro de Treinamento que deverá servir aos juniores. Embora não estando pronto, o que valeu foi a movimentação política. Depois, o time de juniores venceu o Campeonato Paulista no Parque Antártica ao vencer o Guarani por 4 a 1. Aproveitando o bom momento, o dirigente quer anunciar amanhã a contratação de um zagueiro. Empresários negociavam hoje com dois nomes: Marinho da Ponte Preta e Carlinhos que atuou na Seleção Pré-Olímpica de 1995 com Zagallo. Depois da festa pela conquista do título nos juniores, o presidente Mustafá se reuniu com seus conselheiros mais próximos e fez uma análise da luta pela reeleição. O que ouviu foi que se continuar divulgando a intenção de lutar pela ´virada de mesa´ para que o Palmeiras não seja rebaixado em 2003, a vitória é garantida. A eleição que deverá acontecer no dia 6 de janeiro seria vencida na emoção já que a questão da ´virada de mesa´ só será definida mesmo em fevereiro ou março. Mustafá poderá ganhar apenas com a promessa. Enquanto isso, o impasse em relação a Levir Culpi continua. O treinador não foi dispensado e nem tem a certeza de que será mantido na próxima temporada. Como o presidente, vários conselheiros estão divididos. Não sabem se vale a pena prestigiar o comandante do rebaixamento. A definição deverá acontecer nesta semana. Para ganhar tempo, Mustafá havia prometido que após a definição do Brasileiro, anunciaria o nome do treinador que formará o time para o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro.