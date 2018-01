Palmeiras pode trazer Fabrício Carvalho Fabrício Carvalho pode ser o próximo reforço do Palmeiras. ?Só é preciso que seja apresento um laudo do Incor (Instituto do Coração) dizendo que ele é apto para qualquer modalidade esportiva. O problema é que ele só tem um atestado clínico?, disse o diretor Salvador Hugo Palaia. O ex-atacante do São Caetano, de 27 anos, está afastado dos gramados desde janeiro de 2005 por causa de uma arritmia. ?Estamos conversando há seis meses?, afirmou Palaia.