Palmeiras pode trocar Diego por Juninho A semana no Palmeiras, que começou com a chegada do novo técnico, Estevam Soares, e passou nesta quinta-feira pela apresentação oficial do zagueiro Gabriel, pode terminar com a saída de Diego Souza. O meia deve entrar numa troca com o Atlético-MG que mandaria para o Parque Antártica o meia/atacante Juninho ? destaque da seleção brasileira Sub-20. ?De fato o Palmeiras demonstrou que não deve aproveitar o Diego e ele já foi liberado para buscar o que for melhor para ele. O Atlético teria interesse nessa negociação (troca por Juninho)?, disse nesta quinta-feira Henrique Taveira, da Ability Sports, que teria direito a 10% do negócio. ?O jogador é do Palmeiras, a nossa função é gerenciar a carreira do atleta.? No início da noite desta quinta-feira, Diego Souza, que treinou no time reserva, desconversou. ?Não estou sabendo. O Estevam está demonstrando que gosta do meu futebol, então vamos ver o que acontece.? Se for relacionado para o jogo deste sábado, contra o Coritiba às 18 horas no Palestra Itália, Diego completa seis partidas pelo Palmeiras no Brasileiro, o que inviabilizaria sua escalação em outras equipes na mesma competição.