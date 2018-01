Palmeiras poderá ter Marcos e Magrão Magrão e Marcos podem retornar ao time do Palmeiras, nesta quarta-feira, na partida contra o Paulista de Jundiaí, no Parque Antártica. Os dois jogadores ainda não estão em condições plenas, mas o retorno ao time é para que ambos readquiram ritmo de jogo para a partida da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, contra o time do Tacuary, no Paraguai. "Eles estão liberados para atuar e precisam ganhar ritmo de jogo para a partida da Libertadores. Eu já passei isso para o Estevam e eles devem participar da partida", disse o preparador físico Moracy Sant´ana, que completou: "Só não sei se eles começam jogando ou se ficam no banco e entram no decorrer da partida." Nesta segunda-feira, o técnico Estevam Soares não deu entrevistas, mas confirmou informalmente que Marcos pode começar a partida de quarta. Estevam afirmou que o rodízio entre os jogadores continua, mas não quis antecipar quais os jogadores que ficarão à disposição de Moracy por uma semana. Apenas Marcel e Bruno estão confirmados na lista. "Esse trabalho é importante para dar um padrão no condicionamento físico dos atletas. Eu fiz um levantamento e descobri que teremos 22 partidas com jogos quarta/domingo. Só vou ter uma semana livre para trabalhar com os jogadores nas vésperas do Brasileirão. É muito complicado", reclamou o preparador. Moracy só não concordou que a preparação física tem atrapalhado o desempenho do time, principalmente no segundo tempo. "Fiquei pensando sobre isso e não podemos esquecer que só temos uma semana de trabalho. Não existe magia em preparação física, só trabalho e planejamento. Na minha avaliação, o rendimento do nosso time está até acima do esperado, considerando o pouco tempo de trabalho", analisou. PEDRINHO - O meia Pedrinho treinou pela manhã e à tarde foi fazer exames cardíacos no Hospital do Coração. "Felizmente ele treinou e não reclamou de dores", contou o preparador, porém o jogador dificilmente terá condições de jogar contra Tacuary, no dia 2. Além de Pedrinho, Muñoz, Deola e Anselmo também realizaram exames. Corrêa e Claudecir confirmaram nesta segunda-feira que foram relacionados para a partida de quarta. "Estou bem fisicamente e pronto para jogar, se o Estevam precisar", disse Corrêa. Claudecir, por sua vez, pedia para não ficar de fora: "É claro que a decisão pertence ao professor, mas espero ter uma seqüência de jogos para recuperar o ritmo de jogo e o bom futebol." Claudecir estava bem humorado com o gol que marcou domingo, contra o Santo André. Até o gol que perdeu na cara do gol virou motivo de piada. "Meu filho está em Barra Bonita e até ele pegou no meu pé. Disse que aquele gol até ele fazia. Depois eu vi o lance e realmente foi muito feio. A bola subiu demais", contou. Estevam Soares sabe que não terá reforços até a estréia da Libertadores. O treinador já declarou que esse é o time que vai enfrentar o Tacuary, no jogo de ida, no Paraguai. E ressaltou que o reforço, se vier, será bem escolhido. "Não podemos errar", declarou. O time procura um meia - Roger, Giovanni, Djalminha e Molina foram nomes especulados - e um lateral esquerdo para ser uma sombra ao titular Lúcio.