Palmeiras: "praga de Luxemburgo" Simone, filha de Elias Ferreira de Souza, conselheiro vitalício do Palmeiras e dono do tradicional Bar do Elias, na rua Diana, na Zona Oeste, bem perto do Palestra Itália, encontrou um culpado pela tragédia palmeirense na noite de quarta-feira no Parque Antártica. ?Não tenho dúvidas. O que está acontecendo com o Palmeiras é culpa do Vanderlei Luxemburgo. Foi ele quem jogou praga no time. Eu o conheço bem. A mãe-de-santo dele é muito forte.? Leia mais no Jornal da Tarde