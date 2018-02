Palmeiras precisa de seis reforços, na visão de Luxemburgo

Dois laterais, um volante, um meia e dois atacantes. São essas as necessidades do Palmeiras para a próxima temporada, na avaliação do técnico Vanderlei Luxemburgo e da própria diretoria. Alguns nomes já vinham sendo tratados pelos dirigentes e foram submetidos à análise do novo treinador nos últimos dias. Luxemburgo vetou alguns, como o meia Conca, ex-Vasco, e se empolgou com outros, como o atacante Rafael Sobis, do Betis. "Até o Natal teremos novidades", prometeu o vice-presidente Gilberto Cipullo, sem citar nomes. Veja também: Fórum - A volta de Vanderlei Luxemburgo é boa para o Palmeiras? Bate-pronto - Luxemburgo no Palmeiras: resquícios do passado ou títulos no futuro? Além de Sobis, que poderia ser emprestado pelo time espanhol, outro atacante sondado é Keirrison, do Coritiba. Com apenas 18 anos e status de promessa, Keirrison se encaixa no perfil desejado pela Traffic, agência que investirá R$ 40 milhões em contratações para o Palmeiras, visando lucro no futuro. Dênis Marques, do Omiya Ardija, do Japão, também teria sido procurado novamente pelo Palmeiras, segundo o empresário dele, Paulo Sérgio Belotti. "O namoro do Palmeiras com o Dênis Marques é antigo, mas a chance de ele voltar ao Brasil, hoje, é pequena", disse Belotti. Se fosse contratado, Dênis Marques voltaria a fazer dupla com Alex Mineiro, único reforço garantido pelo clube até agora. Os dois já brilharam juntos no Atlético Paranaense. Outro jogador a ter o nome citado no Palestra Itália é o lateral-direito Elder Granja, do Inter. O contrato dele com o clube gaúcho expira dia 31 e não será renovado. Para contratá-lo, o Palmeiras conta com a interferência direta de Luxemburgo, que é amigo de Jorge Machado, empresário do lateral. Seria a primeira contratação acertada por indicação do treinador. O plano B para a lateral direita é Wagner Diniz, do Vasco. Para a esquerda, o sonho é Leonardo, da Portuguesa. O jogador, de 22 anos, foi convocado para a seleção olímpica de Dunga - como Valmir, reserva de Leandro no Palmeiras. Recentemente, a Lusa recusou uma oferta feita pelo Corinthians de R$ 1 milhão e outros três atletas em troca de Leonardo. Para o meio, o sonho de Luxemburgo é Thiago Neves. O meia do Fluminense trava batalha jurídica com o Paraná, seu ex-clube, e já perdeu em primeira instância. Com isso, o Verdão vai entrar com nova ação na Justiça para fazer valer o pré-contrato que havia assinado com Thiago em agosto.