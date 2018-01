Palmeiras precisa vencer, mas só tem um atacante No dia em que o Palmeiras precisa vencer o São Bento a qualquer custo, o técnico Caio Júnior ficou com apenas um atacante à disposição: Osmar. São seis desfalques no total, sendo quatro homens de frente: Edmundo (suspenso), Florentín (com uma fratura num osso da face), Alemão e Cristiano (que passaram por cirurgias no joelho). Além deles, o lateral/volante Wendel e o zagueiro Edmílson, também machucados, ficam de fora. O desfalque de última hora foi Florentín. Ele havia reclamado de dores na face durante o jogo de domingo, contra o Guaratinguetá, depois de levar uma cotovelada de um adversário. Mas só na segunda-feira foi diagnosticada a fratura. Nesta quarta, o paraguaio passa por novo exame, mais detalhado, para saber por quanto tempo desfalcará o Palmeiras. Com tantos desfalques, Caio Júnior teve que mexer bastante no time. Na lateral-esquerda, trocou Leandro pelo jovem Valmir, de 20 anos, que ?tem mais velocidade?. No meio-de-campo, na vaga de Edmundo, Caio escalou Marcelo Costa, e não William, como era esperado. ?O William vai ser minha única opção ofensiva no banco de reservas. E todo treinador precisa de uma opção assim no banco?, justificou. ?Além disso, o Marcelo Costa joga como um meia, ajudando na marcação pelos lados do campo.? Com as mudanças, Caio disse que Michael e Valdivia atuarão ?com mais liberdade? no meio-de-campo. Segundo o técnico, o chileno será ?quase um atacante.? Sobre o desfalque de Edmundo, Caio disse que ?o Palmeiras já ganhou sem ele e não pode ficar dependendo de um único jogador.? O técnico tem esperança que o "Animal" vá a Sorocaba torcer pelo time no estádio. ?Isso é uma coisa que fica a critério do Edmundo. Se ele aparecer, vai ser importante."