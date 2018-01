Palmeiras preferia enfrentar o Marília Houve uma reversão natural ao final da partida do Palmeiras contra o Santa Cruz. Eram os jogadores e o técnico Jair Picerni quem procuravam os repórteres. A pergunta era a mesma. ?O nosso primeiro jogo no quadrangular é contra quem?? Depois de ouvirem a resposta ?Botafogo no Rio?, todos dissimularam a surpresa. A derrota do time de Levir Culpi diante do Remo mudou os planos. Todos esperavam estrear diante do Marília no Interior paulista. A sensação era que o Palmeiras gostaria de evitar essa estréia. Os dois times de maior tradição, torcida e favoritismo se enfrentarão logo de cara. Quase como se fosse uma final antecipada. ?O Botafogo é um adversário muito perigoso. Teremos grandes dificuldades. O Levir Culpi conta com ótimos e experientes jogadores. Nós sofremos demais na partida que fizemos contra o Botafogo na primeira fase do Brasileiro. Eles conseguiram nos marcar forte e dificultaram a nossa vida. Só que agora estamos muito melhor do que no início do Brasileiro. Vamos motivados demais para a estréia", promete Jair Picerni. O jogo entre Botafogo e Palmeiras foi 0 a 0 no Parque Antártica, no dia 21 de junho. E não deixou saudade em ninguém. ?O Botafogo é aquilo mesmo daquela partida. Um time forte e que joga bem dentro ou fora de casa. A pressão em Caio Martins será enorme. O time deles também caiu no ano passado e a torcida quer subir neste ano. O jogo será importante. Para o Palmeiras vencer, largar na frente, será ótimo na briga por uma das vagas do quadrangular. Mas por tudo que eu conheço do Rio de Janeiro, essa partida será dificílima?, avisava Pedrinho. Baiano faz questão de não respeitar tanto o time botafoguense. ?Vamos falar de uma maneira clara. Quem quer se classificar não pode temer adversário nenhum. O Botafogo tem de ser encarado como um time normal, como os outros. Não podemos ter medo. Temos de enfrentá-los sabendo que estamos pertinho do nosso objetivo. Lutamos muito para chegar até aqui. Para mim, a fórmula está pronta: basta correr o dobro que estamos fazendo. E a pressão do estádio Caio Martins não vai nos impressionar. Somos jogadores rodados", aposta o lateral. O fato de o Palmeiras ter sido o melhor disparado entre todos os clubes que disputaram o Brasileiro - atingiu 62 pontos - enquanto o Botafogo foi o segundo na geral, com 51 pontos, não deve ser levado em consideração. Pelo menos para Jair Picerni. ?Nós estamos embalados com ótimos resultados. Crescemos durante o Brasileiro, ninguém pode negar. Só que não podemos esquecer que tudo ficará zerado. Todos começarão com a mesma condição. Temos de jogar para ficar com a vaga. O que passou, passou.? Picerni está exatamente preocupado com o favoritismo que está sendo empurrado ao Palmeiras pela imprensa. Por isso o time viajará nesta segunda-feira para a cidade mineira de Extrema, onde ficará concentrado até quinta-feira. ?Queremos ficar longe de todos. A hora é de juntar energia e conseguir a união do grupo para a fase realmente decisiva. O nosso grupo precisa ficar o mais fechado possível para ganhar a vaga. A pressão e a cobrança em cima do Palmeiras serão enormes?, admite Baiano. O time não tem qualquer problema com suspensão. Não há problemas de contusão, com exceção de Alceu que, operado, retornará apenas em 2004. ?Tenho todos os jogadores prontos. O Palmeiras vai entrar neste quadrangular final com a sua força total?, promete Picerni. Enquanto a diretoria se prepara para jogar no sábado à tarde, a TV Globo - patrocinadora do Campeonato Brasileiro - quer o jogo domingo às 11 horas. A confirmação oficial só segunda-feira.