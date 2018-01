Palmeiras prepara lista de dispensas A diretoria do Palmeiras encontrou um culpado para o vexame desta quarta-feira à noite, quando o time foi goleado pelo Vitória por 7 a 2 em pleno Parque Antártica, num resultado que praticamente eliminou o Alviverde da Copa do Brasil. Para os dirigentes, o problema está no grupo de jogadores, e por conta disso, começam a preparar uma lista de dispensas. O primeiro a deixar o clube deverá ser o zagueiro Índio, ausente na partida de ontem por contusão. Outro nome da lista negra é o lateral-direito Nenén. O jogador - que tinha a dificil missão de substituir o paraguaio Arce - vem sendo hostilizado pela torcida. Organizadas do clube prometiam vaiar Nenén antes mesmo de o jogo de ontem começar. Outro que deve sair em breve é o lateral- esquerdo Everaldo, que sequer vem sendo aproveitado pelo técnico Jair Picerni. A diretoria decidiu ainda que Picerni deverá ser mantido no cargo. Esta é mais uma indicação de que os dirigentes acreditam que o problema esteja mesmo no elenco.