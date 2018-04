Palmeiras prepara mais provas sobre arbitragem e promete acionar STJD

A batalha do Palmeiras para protestar contra a arbitragem da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, realizada no último domingo, deve ser longa e extremamente planejada. O clube está inconformado com a possível existência de interferência externa e prepara mais provas e documentos para embasar as reclamações contra a partida e o departamento jurídico pensa em levar o caso adiante.

Após pedir a anulação da partida para o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), o clube cogita seguir adiante se considerar necessário e levar para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio. O Palmeiras pretende comprovar o descumprimento da regra do futebol com a existência de uma interferência externa para comunicar o árbitro Marcelo Aparecido de Souza, que cancelou o pênalti marcado anteriormente sobre Dudu.

No dia 23 o tema será julgado na esfera estadual, em São Paulo. Até lá o clube quer juntar mais provas. A primeira foi um vídeo de câmera aberta que mostra a movimentação no túnel do vestiário do diretor de arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF), Dionísio Roberto Domingos. O dirigente é visto em conversas com membros da equipe de arbitragem instantes depois do lance.

Em nota oficial, a FPF afirmou que as imagens não provam a interferência externa e lamentou a postura do Palmeiras de tentar nos tribunais a anulação de um resultado. Na partida o Corinthians ganhou por 1 a 0 no tempo normal e levou o título ao ganhar também nos pênaltis, pelo placar de 4 a 3.

O clube considera ter em mãos outros materiais para ajudar a dar peso nas reclamações. Um possível vídeo é o de imagens internas do túnel do vestiário, para detalhar a possível movimentação de dirigentes em direção ao gramado nos minutos seguintes ao lance.

A diretoria tem outra irritação pendente desde domingo. O Corinthians alterou a decoração do vestiário de visitante, ao envelopar o espaço com imagens e cores alvinegras por cima das imagens existentes, na cor verde e que fazem menção à história do Palmeiras. O clube alviverde considerou o ato desrespeitoso.