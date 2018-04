Palmeiras prepara volta de Valdivia para jogo contra o Sporting Cristal

SÃO PAULO - O Palmeiras prepara o chileno Valdivia para retornar aos gramados na próxima quinta-feira, contra o Sporting Cristal, do Peru, pela Libertadores. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita. A ideia é que no início da semana que vem o meia já esteja liberado para treinar no gramado com os companheiros. Atualmente, Valdivia faz trabalho de musculação na Academia e treina com os companheiros apenas para correr em volta do campo.

Se depender da vontade do técnico Gilson Kleina, Valdivia deve atuar por alguns minutos contra o Sporting Cristal para readquirir ritmo e estar em melhores condições para as oitavas de final da Copa Libertadores e para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras está classificado nas duas competições.

A preocupação da comissão técnica é evitar o desgaste do jogador. A preocupação com nova contusão é enorme entro os médicos. Por isso, a intenção do treinador é utilizá-lo no máximo uma vez por semana, para não correr mais risco de sofrer nova lesão. "Melhor ter o Valdivia em um jogo bem do que em vários em condições insatisfatórias", disse Kleina.