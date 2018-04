Palmeiras prevê dificuldade no clássico com o Santos O Palmeiras venceu duas partidas consecutivas, abriu cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Goiás e parece ter embalado no Campeonato Brasileiro. Apesar do bom momento, a equipe espera ter dificuldades no clássico de domingo contra o Santos, na Vila Belmiro, no reencontro com o técnico Vanderlei Luxemburgo.