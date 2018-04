Palmeiras prevê disputa pelo título do Brasileirão até o fim

Com a sofrida vitória sobre o Cruzeiro fora de casa nesta quarta-feira, o Palmeiras abriu três pontos de vantagem sobre o vice-líder São Paulo e ganhou confiança para o restante do Campeonato Brasileiro. Mas apesar do bom momento, a equipe sabe que terá um complicado caminho até o título.

Para o meia Cleiton Xavier, dificilmente uma equipe irá embalar e conquistar o campeonato por antecipação. "Se algum dos times que estiverem na ponta conseguirem três, quatro vitórias consecutivas, daí sim acho complicado segurar. Mas acho difícil isso acontecer. O campeonato está muito nivelado", opinou.

Autor do segundo gol contra o Cruzeiro, Vagner Love revelou que o nivelamento do campeonato foi tema de conversa no vestiário. Para ele, o time precisa manter os pés no chão.

"Nós até conversávamos sobre isso depois do jogo contra o Cruzeiro. Cada partida será uma batalha daqui para frente e não vai existir mais jogo fácil. Os times ainda estão muito embolados, não tem essa coisa de empolgação", opinou o atacante.