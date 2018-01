Palmeiras prevê melhor público do ano A partida entre Palmeiras e Botafogo que será disputada neste sábado pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, deverá ter um dos maiores públicos da história de 70 anos do estádio de Parque Antártica. O público esperado é de aproximadamente 29 mil pessoas e, se confirmado, poderá ficar muito perto de outras três ocasiões marcantes na história do Palestra Itália: o jogo do título paulista de 76, a final da Mercosul de 98 e a final da Libertadores de 99. O clube não dispõe de um levantamento detalhado a respeito da presença de público no estádio, mas o número de torcedores esperados neste sábado deverá ser o maior do time na atual temporada e ficar entre os maiores da história do estádio, na avaliação do assessor de imprensa do clube, Márcio Trevisan. Ele explica que os clubes nem sempre foram obrigados a divulgar público e renda de seus jogos e por conta disso os dados podem estar comprometidos. ?Temos certeza, no entanto, que em duas ocasiões, o Parque Antártica recebeu público acima de 30 mil pessoas. Um público como o esperado neste sábado, portanto, é raro?, diz ele. O recorde aconteceu em 18 de agosto de 1976, no jogo contra o XV de Piracicaba pela fase final do Campeonato Paulista. O Alviverde venceu por 1 a 0 - gol marcado de cabeça por Jorge Mendonça - e conquistou o título estadual por antecipação diante de 35.913 torcedores. O segundo público da história do estádio ocorreu 33 anos depois, quando 32 mil pessoas pagaram ingresso para ver Palmeiras x Deportivo Cali, na final da Copa Libertadores da América de 99. No dia 16 de junho de 99 o Palmeiras conquistou o título sul-americano ao derrotar o Deportivo por 4 a 3 nos pênaltis, depois de uma vitória por 2 a 1 no tempo normal (em Cali, havia perdido por 1 a 0). Na final da Mercosul de 98, contra o Cruzeiro, o público foi de 28.959 torcedores. O otimismo dos dirigentes para este sábado é procedente. Em jogos em casa na Série B, o time vem atraindo muito interesse. Contra o América de Natal, dia 3 de maio, por exemplo, foram perto de 9 mil pagantes. Já na partida contra o CRB, no dia 31 de maio, o público foi de 24.132 pessoas. No sábado passado, contra o Mogi, não chegou a tanto, mas foram 15.361. Nada mau. Desta vez, no entanto, o interesse parece ter aumentado. Primeiro, por se tratar de um clássico regional e, depois, por causa da boa apresentação do time no sábado passado, quando goleou o Mogi Mirim por 5 a 0. Por conta disso, a carga de ingressos que era de 20 mil no início da semana, aumentou para 28.765 em razão da grande procura. Até o meio da manhã desta sexta-feira, 10 mil bilhetes já haviam sido negociados e a expectativa da diretoria é a de que estejam esgotados até as 13 horas deste sábado. Atendendo ao que exige o Estatuto do Torcedor, o clube colocou ingressos à venda a partir de quarta-feira em cinco locais diferentes, e com uma novidade. Desta vez, um dos postos começou a vender as entradas às 17h e permaneceu aberto até as 24h. O objetivo era facilitar a vida do torcedor que trabalha durante todo o dia. O horário alternativo funcionou na Rua Maracaí, 199, bairro da Aclimação, Zona Sul da cidade. Além deste, havia outros quatro locais de venda: Rua Turiassu, 1840, Perdizes. Avenida Marquês de São Vicente, 2640, na Barra Funda. Rua Xavier de Almeida, 1312, no Ipiranga e Avenida Santa Marina, 1757, Lapa. Além dos postos, o ingresso pode ser adquirido nas bilheterias do Parque Antártica.