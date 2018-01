Palmeiras procura centroavante matador Procura-se centroavante matador, com competência comprovada em clubes do Brasil ou do exterior e com disponibilidade imediata para começar a trabalhar em clube de ponta do mercado. Tratar na Rua Turiassu, 1840, São Paulo. Este anúncio, claro, é fictício. Mas bem que a diretoria palmeirense poderia colocá-lo em alguma seção de classificados. ?Estamos com muita dificuldade para achar um centroavante. Já pensamos em vários nomes, mas não deu certo. Trazer do exterior é difícil e aqui no Brasil não há nenhum disponível?, diz o diretor de Futebol Salvador Hugo Palaia, que completa: ?Se você pensar em algum, por favor, me avise.? Os últimos riscados da lista foram Washington e Luís Fabiano. O primeiro assinou por dois anos com o Urawa, do Japão. O segundo, do Sevilla, pediu um salário astronômico e pode ir para o Santos de Luxemburgo. ?Quero que o Luís Fabiano tenha no Santos o mesmo sucesso que tiveram lá o Robgol e o tal do Pitbull?, disse Palaia. Sem os dois, a diretoria pensa em alternativas. O técnico Leão, de férias, sugeriu alguns nomes ? como o de Reinaldo, ex-São Paulo e atualmente Kashiwa, do Japão. Outros fizeram o caminho inverso: como se estivessem respondendo a um anúncio de classificados, tomaram a iniciativa e procuraram o Palmeiras. ?Ofereceram o Finazzi (do Atlético-PR), mas aí não dá! Aí é brincadeira! Precisamos de um centroavante para ser titular?, disse Palaia. Para ser reserva, Enílton, do Juventude, já foi contratado. E o elenco conta ainda com Washington e Gioino. Nenhum deles conseguiu se firmar como titular. Um nome que sempre agradou ao técnico Leão, desde a época em que ele estava no Santos, é o de Vágner Love. Conselheiros palmeirenses sugeriram a Palaia que ele fosse atrás do jogador, que está no CSKA, da Rússia, e foi chamado de ?traíra? pela torcida em amistoso realizado no Palestra Itália. Palaia diz que ?no momento, Vágner não nos interessa.? Sem pompa para o Animal - A festa de apresentação que a diretoria queria armar para Edmundo não irá ocorrer, já que o gramado do Palestra Itália está em reforma. Assim, o Animal será apresentado somente aos jornalistas, terça-feira, no CT da Barra Funda. Já o lateral Paulo Baier chega no dia 27 e os demais reforços (Douglas, Márcio Careca e Enílton), dia 28. O meia Ricardinho, do Inter, foi procurado, mas a negociação já foi descartada. As conversas com Rodrigo Fabri, do Atlético Mineiro, esfriaram. O meia Diego Souza, que estava nos planos do Grêmio, deve ser vendido para um clube japonês até terça-feira. E o goleiro Sérgio foi dispensado. ?O ano inteiro ele falou diretamente com a gente sobre assuntos como ?bicho?. Aí na hora de renovar contrato ele manda um procurador? E que pede uma fortuna? Aí não dá!?, diz Palaia.