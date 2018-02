Palmeiras procura jovem atacante para o lugar de Alemão Para o lugar do contundido Alemão, a diretoria do Palmeiras quer um atacante jovem, com menos de 25 anos, e que possa render lucro futuro para o clube. Por isso, está descartada a contratação de Amoroso, que está no Corinthians e tem 32 anos, como se especulou. ?Até acho o Amoroso um bom jogador, mas nossa idéia é trazer um atacante jovem?, disse o diretor de futebol do Palmeiras, Savério Orlandi. ?Podemos até trazer um jogador experiente para a Libertadores do ano que vem, se chegarmos lá, claro. Mas, a princípio, queremos continuar dando força e fazendo experimentos com os jogadores que já estão aí?, emendou o vice-presidente do clube, Gilberto Cipullo. Os dirigentes admitem que o reforço pode vir do exterior. Nesse caso, chegaria só em julho, quando reabre o mercado de transferências internacionais. ?Vamos tratar desse assunto com calma, não há motivo para pressa?, disse Orlandi. Uma coisa é certa: nem com a lesão de Alemão o colombiano Muñoz será reintegrado ao elenco. A saída do jogador será concretizada esta semana, segundo Cipullo. ?O Muñoz será emprestado a um clube brasileiro até junho, quando acaba o contrato dele com o Palmeiras?, informou o dirigente. Muñoz tem treinado na Academia de Futebol, na Barra Funda, em companhia do volante Claudecir, também ?encostado?. Eles fazem apenas treinos físicos, em horários diferentes do restante do elenco, à espera de um clube interessado. O atacante Tiago Treichel, que chegou a estar na mesma situação, foi emprestado ao Ceará, que é comandado por Marcelo Vilar e que já havia levado o meia Helder, dispensado por Caio Júnior.