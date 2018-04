Palmeiras procura reforços no Chile e também na Argentina

O Colo-Colo recusou a primeira oferta do Palmeiras pelo meia Gonzalo Fierro, que vinha sendo titular da seleção chilena - machucado, ele não jogará nesta rodada das Eliminatórias para a Copa de 2010. Claudio Borghi, técnico do Colo-Colo, disse nesta sexta-feira que a oferta do Palmeiras foi de US$ 1 milhão (R$ 1,7 milhão) por 70% dos direitos econômicos de Fierro, valor logo desprezado. "Ele vale, no mínimo, uns US$ 5 milhões (R$ 8,6 milhões)", disse Borghi. Genaro Marino, diretor de Futebol do clube paulista que esteve no Chile para observar Fierro e outros jogadores, negou a informação. "Esta é a fase em que se especula um valor na imprensa que, na prática, não condiz com a realidade", disse o dirigente, deixando claro que, se Fierro for contratado, será por um valor bem menor que o "exigido" por Borghi. Além do Colo-Colo, o Audax é outro clube chileno que teria recusado uma oferta do Palmeiras - de R$ 2 milhões por 50% dos direitos do meia Carlos Villanueva, também da seleção chilena. O presidente do Audax disse que "Carlitos" vale o equivalente a R$ 10 milhões. O Palmeiras não se assusta com esses valores. Sabe que, por muito menos, os clubes chilenos podem negociar seus craques. Basta lembrar que Valdivia veio por R$ 7 milhões no ano passado - e o agora palmeirense era o jogador mais popular do Chile na época. "Buscar reforços nos países vizinhos é uma boa estratégia, mas não vamos cometer loucuras", disse Genaro, que foi também à Argentina. Lá, ele falou com empresários locais e deixou claro o interesse em contratar jogadores argentinos. "Vocês da imprensa falam muito nos chilenos, mas em breve pode pintar um jovem talentoso da Argentina por aqui", disse Sérgio Magri, diretor-adjunto de Planejamento e um dos responsáveis por trazer investidores para o clube. "Nós estamos abertos a receber quem quiser investir em jogador", disse Genaro. O atacante Alex Mineiro, do Atlético Paranaense, é outro nome na lista de reforços para 2008.