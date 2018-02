Palmeiras procura substitutos para Edmundo e Valdivia A equipe do Palmeiras viaja nesta terça-feira para Minas Gerais, onde joga na quarta contra o Ipatinga, pela segunda fase da Copa do Brasil. Mas Edmundo não vai com o grupo. Desgastado fisicamente, o veterano atacante de 35 anos ficará treinando em São Paulo. Edmundo começa na tarde desta terça-feira a seguir uma planilha de treinos que visa deixá-lo em forma novamente para os três próximos jogos do Palmeiras no Paulistão, considerados ?vitais? pelo técnico Caio Júnior - sábado contra o Marília, dia 29 com o América e dia 1º de abril com o São Paulo. ?A viagem até Ipatinga seria muito ruim para o Edmundo. Preferi deixá-lo em São Paulo?, explicou o treinador. William, recuperado de lesão lombar, Caio e Florentín são os candidatos à vaga de Edmundo. Mas Caio Júnior só definirá o substituto após o treino desta terça-feira à tarde, já em Ipatinga. O meia Valdivia, outro que vem se destacando no time do Palmeiras, também não joga em Ipatinga - os mesmos Wiliam, Caio e Florentín estão de olho nessa vaga. Convocado pela seleção chilena, ele irá enfrentar o Brasil no amistoso de sábado, em Gotemburgo, na Suécia. A diretoria palmeirense ainda tenta liberar Valdivia do amistoso do Chile contra a Costa Rica, no dia 28 de março. Assim, ele poderia voltar ao Palmeiras e enfrentar o América, no dia 29, pelo Palmeiras. Caso contrário, a dupla Valdivia e Edmundo só estará de volta no clássico com o São Paulo, dia 1º de abril, no Morumbi.