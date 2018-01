Palmeiras proíbe críticas a Picerni É proibido criticar Jair Picerni. É proibido tirar a camisa na comemoração dos gols. É proibido discordar dos dirigentes. Ninguém pode contestar o companheiro do time ou da comissão técnica. O jogador que desrespeitar essas normas, impostas pelo comando do Palmeiras, será multado em 10% do salário. As regras já foram definidas, resta apenas um parecer jurídico para virar lei no Parque Antártica. As decisões foram anunciadas aos atletas na sexta-feira, um dia antes de a equipe golear (5 a 0) o Mogi-Mirim. Leia mais no Jornal da Tarde