Palmeiras promete anunciar contratações nesta semana

A semanado Palmeiras promete ser de contratações. Após perder a vaga na Copa Libertadores do ano que vem com a quinta colocação no Campeonato Brasileiro e ter de resolver problemas internos, a diretoria deve anunciar reforços nos próximos dias. O primeiro será Muriqui, meia-atacante do Avaí.

O jogador que anotou 10 gols no Nacional tem 23 anos, pertence à Traffic, e anunciou que até quarta-feira seu futuro deve ser resolvido. O Avaí, sensação no Brasileiro, ganhou as atenções da diretoria palmeirense. O lateral esquerdo Eltinho e o meia Marquinhos também podem aparecer no Palestra Itália na próxima temporada.

Marquinhos não tem o perfil da Traffic - é um pouco mais velho, com 28 anos - e pode chegar ao Palmeiras sem a ajuda da parceira. O atleta, que já atou no São Paulo, confirmou a procura. "Na semana passada o Toninho Cecílio (gerente de futebol) me ligou e disse do interesse do Palmeiras, mas de lá pra cá não conversamos mais", disse ao RBS - o Grêmio também estaria interessado no experiente jogador.

Com Muricy Ramalho confirmado no cargo pelo vice-presidente Gilberto Cipullo, o zagueiro Rodrigo ganha chance em vestir a camisa alviverde. Os dois se conhecem do São Paulo e o treinador já pediu à diretoria para contratá-lo. Durante o Brasileiro, Muricy sofreu com o setor defensivo, após a lesão de Maurício Ramos, e ainda perdeu Maurício, que brigou com Obina e não atua mais pelo clube.

A situação de Danilo ainda não está definida - o Atlético-PR, dono dos direitos federativos do atleta, pede o pagamento de R$ 3,8 milhões até terça-feira para que o contrato seja renovado. O atacante Ortigoza também está com o vínculo acabando e não sabe se fica no clube.