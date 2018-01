Palmeiras promete atenção nessa fase Após enfrentar quatro adversários que estavam à sua frente na classificação (Paraná, Cruzeiro, Santos e Goiás), o Palmeiras encara agora uma seqüência de três partidas contra clubes que estão na metade de baixo da tabela. O primeiro é o Vasco, domingo, no Rio. Depois, vêm o lanterna Paysandu, dia 5 de outubro, no Palestra Itália, e o inconstante Botafogo, dia 8, também no Rio. Apesar de encararem adversários teoricamente mais fáceis, os jogadores do Palmeiras estão preparados para encontrar ainda mais dificuldades. ?É sempre complicado jogar contra time que está lutando contra o rebaixamento. Eles jogam mais fechados. Não são como o Goiás, por exemplo, que veio para cima do nosso time em pleno Parque Antártica porque precisava da vitória para lutar pelo título?, disse o meia-atacante Marcinho. O volante Corrêa concorda e vai além: ?Temos dois exemplos ainda bem vivos na memória. Ano passado, brigávamos pelo título, mas fomos derrotados em casa por Flamengo e Guarani, dois times que lutavam para não cair. Aquilo nos serve de lição até hoje.? Um exemplo ainda mais recente se deu no jogo contra o Brasiliense, no dia 27 do mês passado. O Palmeiras estava há dez jogos invicto, mas acabou sendo derrotado por um adversário que já flertava algum tempo com a zona de rebaixamento. ?Entramos de forma apática naquela partida. Por isso, perdemos. E tiramos aquilo como lição?, revelou Corrêa. O volante garante que a atual boa fase não vai subir à cabeça dos jogadores. E depois de deixar Paraná, Cruzeiro e outros para trás, é hora de colar nos líderes do torneio. ?Temos time para conquistar o título. Para isso, precisamos entrar atentos em todas as partidas, principalmente contra adversários que estão abaixo na tabela?, avisou Corrêa.