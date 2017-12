Palmeiras promete atitude contra Fla O jogo é no Palestra Itália, o adversário está na zona do rebaixamento e a necessidade de vitória é extrema. O Palmeiras já viu esse filme pelo menos quatro vezes neste Campeonato Brasileiro. E verá de novo neste domingo, às 16h. A bola da vez é o Flamengo, clube de maior torcida no país e que vive uma situação caótica, com salários atrasados e jogadores brigando com os próprios torcedores. "Não podemos deixar que aconteça o mesmo que aconteceu contra o Guarani", diz o goleiro Sérgio, capitão do Palmeiras, referindo-se à derrota de sábado passado por 2 a 0, em pleno Palestra Itália, para outro adversário em situação delicada no torneio. Esse último resultado fez com que o Palmeiras praticamente perdesse a esperança de conquistar o título brasileiro. A luta agora é por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O time alviverde está em quinto e só os quatro primeiros garantem classificação para o torneio continental, sendo que o quarto ainda deve passar antes por uma seletiva. Antes do Guarani, Paraná, Botafogo e Paysandu foram outros times ´desesperados´ que já haviam criado dificuldades para o Palmeiras no Parque Antártica. Contra os dois últimos, o time alviverde venceu apertado. Contra o Paraná, ficou no empate. É esse tipo de zebra que os palmeirenses querem evitar. "Temos mais quatro jogos e precisamos vencer todos para alcançar nosso objetivo. Não podemos mais tropeçar", diz Sérgio. "Antes do jogo contra o Guarani, precisávamos ganhar quatro de cinco partidas. Como perdemos, agora é entrar com tudo para vencer os jogos que nos restam", emenda o zagueiro Gabriel. "E não é só eles que estão desesperados. Nós também estamos desesperados. A diferença é que a gente está atrás de uma vaga na Libertadores e eles estão fugindo do rebaixamento", completa o técnico Estevam Soares. Para o treinador, Guarani e Flamengo são dois times completamente diferentes. "O Guarani é mais veloz e o Flamengo, mais técnico". A atenção, porém, tem que ser até maior, segundo Estevam. "Quero que o Palmeiras seja melhor na parte técnica, tática e, principalmente, na atitude", diz o técnico, que não poderá contar com os volantes Marcinho e Corrêa, suspensos. Alceu e Magrão, que volta de suspensão, são os substitutos. O zagueiro Daniel, com dores na panturrilha direita, tem poucas chances de jogar. O volante Claudecir deve ser seu substituto. A tradição do Palmeiras de tropeçar em times que lutam contra o rebaixamento é antiga. O próprio Flamengo, em 2001, escapou da degola no Brasileirão após vencer o time alviverde por 2 a 0, em Juiz de Fora (MG). No ano seguinte, as duas equipes voltaram a se encontrar, desta vez no Parque Antártica e em igualdade de condições: ambas lutavam para não cair. Para desespero dos torcedores palmeirenses, o jogo, válido pela penúltima rodada, terminou empatado em 1 a 1 - um resultado que ajudou o Flamengo a escapar e que praticamente afundou o Palmeiras para a Segunda Divisão (o rebaixamento seria selado na rodada seguinte, numa derrota para o Vitória, em Salvador). Apesar da lembrança, Sérgio descarta o sentimento de vingança contra o Flamengo. "Ninguém aqui pensa em se vingar, até porque não foi aquele empate que nos rebaixou, mas sim uma seqüência de maus resultados durante o ano". Sérgio, que já jogou no Flamengo (em 96), lamenta que o clube carioca esteja nas últimas colocações do campeonato, principalmente por ter amigos lá, como o meia Zinho. Mas afirma: não vai ter dó em vencer e afundar ainda mais o Flamengo. "Não existe dó no futebol".