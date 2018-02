Palmeiras promete embalar na reta final Os jogadores do Palmeiras chegaram a um consenso. Não podem mais perder pontos ?bobos? nos dez jogos que restam para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. ?Não dá para ser mais cauteloso. O Palmeiras precisa se impor e buscar as vitórias?, afirmou Marcinho, artilheiro da equipe na competição com 17 gols. O atacante cumpriu suspensão no clássico com o Corinthians, no domingo, e tem escalação garantida na partida de sábado, contra o Fortaleza. ?O grupo ficou chateado por não ter vencido o Corinthians, mas chegou o momento decisivo e precisamos pensar em vencer os dez jogos restantes?, disse o meia Diego Souza. Além do Fortaleza, o Palmeiras terá pela frente, na seqüência, Figueirense, Atlético-MG e Flamengo - três equipes que lutam contra o rebaixamento. ?Isso não significa que a missão será fácil?, advertiu Marcinho. ?Eles virão fechados, jogando no contra-ataque e a responsabilidade será toda nossa.? Marcinho concorda que outro resultado que não seja 12 pontos somados nas próximas quatro rodadas deverá representar o fim da disputa pelo título. ?Aí ficará muito perto do fim do campeonato e vamos depender demais dos resultados dos outros times?, explicou. Outra preocupação de Marcinho é evitar a seqüência de cartões amarelos. O jogador recebeu seis nos últimos seis jogos. ?Apesar de não concordar com alguns deles, preciso ter mais atenção durante as partidas?, admitiu. Leão começa a definir no treino desta quarta-feira se o volante Correa segue na lateral-direita. André Cunha e Baiano são outras opções para a posição. No ataque, Cláudio pode fazer dupla com Marcinho, enquanto Gioino iria para o banco de reservas.