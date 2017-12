Palmeiras promete ir para cima do Marília O Palmeiras vai partir para cima do Marília na partida de sábado à noite (21h40), em Marília. Embora tenha ficado em situação confortável no quadrangular final da Série B, após a vitória de quarta-feira sobre o Sport por 1 a 0 ? ocupa a liderança com quatro pontos, dois de vantagem sobre o próprio Marília e o Botafogo ?, o técnico Jair Picerni não pretende abrir mão do esquema ofensivo para buscar os três pontos. O treinador, no entanto, não esconde a preocupação com o fato de o adversário atuar diante de sua torcida em um campo pequeno e mal iluminado. ?Vai ser pauleira. Principalmente porque, apesar da boa campanha, o Palmeiras ainda não está totalmente formado. A equipe, porém, correrá atrás do resultado sem mudar sua proposta. A tranqüilidade só deve vir quando conquistarmos pelos menos 12 pontos, antes será difícil? (aí, o treinador exagerou, porque com 10 pontos o Palmeiras voltará à Primeira Divisão). Conter o entusiasmo de alguns jogadores e da torcida é outra preocupação de Picerni. ?Não podemos nos iludir pela vitória sobre o Sport. Subimos apenas um degrau. O importante é manter a humildade. Fomos bem na última partida, que merecíamos ter vencido até por uma margem maior de gols, mas ainda não ganhamos nada.? O volante Marcinho também garante que o time vai jogar para vencer. ?Não adianta ficar atrás esperando o que vai acontecer; o risco de levar gol seria grande. Por essa razão, vamos manter as características. A humildade deve continuar prevalecendo. Vamos repetir o empenho do jogo passado, quando deixamos o campo exaustos.? O goleiro Marcos acredita que, para vencer em Marília, o Palmeiras terá de correr mais do que no jogo diante do clube pernambucano. ?Passamos pelo Sport, uma partida que considerava decisiva pela qualidade do adversário. Nem por esse motivo, porém, devemos pensar que existe partida fácil nesta fase. Nosso time, por ser jovem, ainda não tem a experiência necessária. Não posso reclamar de ninguém, os meninos estão dando a vida para levar o Palmeiras de volta à Primeira Divisão.? Otimista, o goleiro acredita que, se o Palmeiras vencer as duas partidas que ainda fará no Parque Antártica, dia 16 diante do próprio Marília, e dia 29 contra o Botafogo, o acesso à elite do futebol brasileiro estará garantido. ?A situação é boa, mas temos que saber jogar com inteligência para não correr riscos.? Os jogadores também estão engasgados com o técnico do Marília, Luiz Carlos Ferreira, que afirmou esta semana que sua equipe vencerá o Palmeiras. ?Deixa ele falar o que quiser. Suas palavras estão dando ainda mais motivação para o grupo. Tenho certeza: o jogo será difícil, muito marcado, principalmente pelas pequenas dimensões do gramado?, disse Marcinho. Diego Souza, que retorna ao time após cumprir suspensão, também acredita que o grupo saberá como tirar proveito das declarações de Ferreira. ?Certamente, será uma motivação a mais. A obrigação de ganhar, no entanto, é do Marília, atrás de nós na tabela.? Picerni deve confirmar nesta sexta-feira a escalação de Correia em lugar de Adãozinho, que recebeu quarta-feira o terceiro cartão amarelo.